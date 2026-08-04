15 БПЛА сбиты в Ленобласти, есть повреждения на складе в Тосненском районе

В ходе отражения атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Ленобласти сбито 15 БПЛА. Вблизи населённого пункта Красный Бор Тосненского района зафиксировано повреждение в складской зоне. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.