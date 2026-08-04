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4 августа, 02:53

15 БПЛА сбиты в Ленобласти, есть повреждения на складе в Тосненском районе

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

В ходе отражения атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Ленобласти сбито 15 БПЛА. Вблизи населённого пункта Красный Бор Тосненского района зафиксировано повреждение в складской зоне. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.

«Боевая работа продолжается», — уточнил он в своём телеграм-канале.

В Ленинградской области 4 августа средства ПВО сбили шесть украинских дронов
В Ленинградской области 4 августа средства ПВО сбили шесть украинских дронов

После атаки беспилотников Вооружённых сил Украины на Архипо-Осиповку в Геленджике продолжают принимать обращения от граждан. На организованную городом горячую линию уже поступил 121 звонок. В городской больнице Геленджика помощь оказывают 18 пострадавшим после удара ВСУ. Среди госпитализированных трое детей. Число погибших во время удара по пляжу достигло семи человек. Трое убитых — дети. В общей сложности ранения получили 47 человек.

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Алена Пенчугина
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