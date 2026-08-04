В Ленинградской области 4 августа средства ПВО сбили шесть украинских дронов

В ходе отражения воздушной атаки над Ленинградской областью уничтожены шесть беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины (ВСУ). По данным губернатора Александра Дрозденко, опубликованным в его телеграм-канале, все цели были своевременно поражены.

«Над территорией Ленинградской области сбиты 6 БПЛА. Боевая работа продолжается», — написал он.

В аэропорту Пулково введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Данные меры направлены на обеспечение безопасности полётов.