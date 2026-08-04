В Ленинградской области 4 августа средства ПВО сбили шесть украинских дронов
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В ходе отражения воздушной атаки над Ленинградской областью уничтожены шесть беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины (ВСУ). По данным губернатора Александра Дрозденко, опубликованным в его телеграм-канале, все цели были своевременно поражены.
«Над территорией Ленинградской области сбиты 6 БПЛА. Боевая работа продолжается», — написал он.
В аэропорту Пулково введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Данные меры направлены на обеспечение безопасности полётов.
После атаки беспилотников Вооружённых сил Украины на Архипо-Осиповку в Геленджике продолжают принимать обращения от граждан. На организованную городом горячую линию уже поступил 121 звонок. В городской больнице Геленджика помощь оказывают 18 пострадавшим после удара ВСУ. Среди госпитализированных трое детей. Число погибших во время удара по пляжу достигло семи человек. Трое убитых — дети. В общей сложности ранения получили 47 человек.
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