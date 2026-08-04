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4 августа, 02:10

В Ленинградской области 4 августа средства ПВО сбили шесть украинских дронов

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

В ходе отражения воздушной атаки над Ленинградской областью уничтожены шесть беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины (ВСУ). По данным губернатора Александра Дрозденко, опубликованным в его телеграм-канале, все цели были своевременно поражены.

«Над территорией Ленинградской области сбиты 6 БПЛА. Боевая работа продолжается», — написал он.

В аэропорту Пулково введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Данные меры направлены на обеспечение безопасности полётов.

ФМБА оказало помощь 49 пострадавшим после атаки ВСУ на Геленджик
ФМБА оказало помощь 49 пострадавшим после атаки ВСУ на Геленджик

После атаки беспилотников Вооружённых сил Украины на Архипо-Осиповку в Геленджике продолжают принимать обращения от граждан. На организованную городом горячую линию уже поступил 121 звонок. В городской больнице Геленджика помощь оказывают 18 пострадавшим после удара ВСУ. Среди госпитализированных трое детей. Число погибших во время удара по пляжу достигло семи человек. Трое убитых — дети. В общей сложности ранения получили 47 человек.

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Алена Пенчугина
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