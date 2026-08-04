ФМБА оказало помощь 49 пострадавшим после атаки ВСУ на Геленджик

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) оказало медицинскую помощь 49 пострадавшим после атаки украинских беспилотников на Геленджик. Ещё 82 человека обратились за психологической поддержкой, сообщила пресс-служба агентства.

В медицинских организациях ведомства в Краснодарском крае организовали круглосуточные пункты, где с жителями работают профильные специалисты. Также для пострадавших и их близких открыли горячую линию. Получить консультацию психолога можно в любое время суток.

К оказанию помощи привлекли 21 сотрудника, включая шестерых врачей, шесть медсестёр и двух медицинских психологов. На месте также работают младший персонал и четыре машины. Необходимые меры организовали по поручению главы ФМБА Вероники Скворцовой.