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3 августа, 21:35

ФМБА оказало помощь 49 пострадавшим после атаки ВСУ на Геленджик

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / saiko3p

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / saiko3p

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) оказало медицинскую помощь 49 пострадавшим после атаки украинских беспилотников на Геленджик. Ещё 82 человека обратились за психологической поддержкой, сообщила пресс-служба агентства.

В медицинских организациях ведомства в Краснодарском крае организовали круглосуточные пункты, где с жителями работают профильные специалисты. Также для пострадавших и их близких открыли горячую линию. Получить консультацию психолога можно в любое время суток.

К оказанию помощи привлекли 21 сотрудника, включая шестерых врачей, шесть медсестёр и двух медицинских психологов. На месте также работают младший персонал и четыре машины. Необходимые меры организовали по поручению главы ФМБА Вероники Скворцовой.

На горячую линию Геленджика после атаки БПЛА ВСУ поступило более 120 звонков
На горячую линию Геленджика после атаки БПЛА ВСУ поступило более 120 звонков

Ранее Life.ru писал, что в городской больнице Геленджика помощь оказывают 18 пострадавшим после удара ВСУ по пляжу в Архипо-Осиповке. Среди госпитализированных трое детей. Число погибших во время удара по пляжу достигло семи человек. Трое убитых — дети. В общей сложности ранения получили 40 человек.

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Виталий Приходько
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