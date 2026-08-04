На горячую линию Геленджика после атаки БПЛА ВСУ поступило более 120 звонков

После атаки беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Архипо-Осиповку в Геленджике продолжают принимать обращения от граждан. На организованную городом горячую линию уже поступил 121 звонок, сообщил глава Геленджика Алексей Богодистов.

По его словам, специалисты уточняют обстоятельства и консультируют обратившихся. Если требуется дополнительная помощь, информация передаётся в профильные службы. Работа линии в ночное время будет продолжаться до 02:00. После перерыва операторы вновь начнут принимать звонки с 09:00. Для связи с горячей линией действует номер: 886141-3-19-29.