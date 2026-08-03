Минтранс Турции: Экипаж Nadezhda эвакуировали в порт РФ после атаки ВСУ на судно

Военно-морские силы Российской Федерации эвакуировали 22 членов экипажа судна Nadezhda после атаки украинских беспилотников. Инцидент произошёл примерно в 20 морских милях от Новороссийска, сообщило Министерство транспорта Турции.

Судно типа Ро-Ро направлялось из Новороссийска в турецкий Самсун. На его борту находились 13 граждан Турции. По предварительным данным, атака повредила носовую часть и жилые помещения Nadezhda. На судне начался пожар, который продолжает распространяться.

«Члены экипажа были благополучно эвакуированы в порт Новороссийска военно-морскими силами Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

Минтранс Турции допустил, что трое моряков могут находиться в критическом состоянии. Сохраняющийся риск новых атак беспилотников пока не позволяет начать спасательную операцию на судне.

Напомним, перевозившее свежие овощи и фрукты из турецкого порта Самсун в Новороссийск судно Nadezhda (флаг Камеруна) подверглось атаке украинских беспилотников в Чёрном море. В результате удара ранения получили четверо членов экипажа, включая трёх граждан Турции. Состояние пострадавших уточняется.