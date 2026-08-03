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Регион
3 августа, 06:32

Минтранс меняет логистику на юге из-за атак дронов: Создан экстренный штаб

Минтранс создал штаб для координации перевозок в Азово-Черноморском бассейне

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / travelarium.ph

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / travelarium.ph

Министерство транспорта Российской Федерации приняло решение о создании специального штаба, который займётся координацией грузовых перевозок в Азово-Черноморском бассейне. Данная мера продиктована необходимостью реагировать на сложную обстановку в акватории Азовского моря, вызванную регулярными атаками вражеских беспилотных летательных аппаратов на морские суда.

Как сообщили в ведомстве, штаб уже приступил к работе. Главная задача специалистов — обеспечить бесперебойное функционирование логистических цепочек, несмотря на угрозы.

В рамках антикризисного управления Минтранс занимается разработкой альтернативных маршрутов для транспортировки грузов. Также прорабатываются варианты перенаправления потоков товаров на другие виды транспорта, чтобы минимизировать риски для перевозчиков и сохранить стабильность поставок.

В министерстве подчеркнули, что ведомство предпринимает все возможные шаги для поддержания логистической безопасности в регионе.

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Оксана Попова
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