Минтранс меняет логистику на юге из-за атак дронов: Создан экстренный штаб

Министерство транспорта Российской Федерации приняло решение о создании специального штаба, который займётся координацией грузовых перевозок в Азово-Черноморском бассейне. Данная мера продиктована необходимостью реагировать на сложную обстановку в акватории Азовского моря, вызванную регулярными атаками вражеских беспилотных летательных аппаратов на морские суда.

Как сообщили в ведомстве, штаб уже приступил к работе. Главная задача специалистов — обеспечить бесперебойное функционирование логистических цепочек, несмотря на угрозы.

В рамках антикризисного управления Минтранс занимается разработкой альтернативных маршрутов для транспортировки грузов. Также прорабатываются варианты перенаправления потоков товаров на другие виды транспорта, чтобы минимизировать риски для перевозчиков и сохранить стабильность поставок.

В министерстве подчеркнули, что ведомство предпринимает все возможные шаги для поддержания логистической безопасности в регионе.

Ранее Николай Патрушев заявил, что Россия располагает всеми необходимыми компетенциями для развития судостроения и не должна оглядываться на иностранные державы. Патрушев признал, что на данный момент строить военные корабли отечественным предприятиям проще, чем гражданские суда, однако выразил уверенность, что заданный руководством страны импульс позволит справиться с обеими задачами. Говоря о мировом лидерстве Китая в гражданском судостроении, он отметил, что значительную часть знаний и опыта КНР получила ранее именно от России.