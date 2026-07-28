Китай лидирует, но учили его мы: Патрушев раскрыл свой взгляд на судостроение

Помощник президента России и председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что Россия обладает достаточным опытом для развития собственного судостроения и не должна ориентироваться на зарубежные страны. Об этом он сообщил журналисту кремлевского пула Александру Юнашеву.

Николай Патрушев заявил, что Россия помогла Китаю развить гражданское судостроение. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

По словам Патрушева, российским предприятиям проще строить военные корабли, чем гражданские суда. Однако он считает, что благодаря текущему развитию отрасли и заданному руководством страны импульсу Россия сможет успешно справиться с обеими задачами.

Глава Морской коллегии отметил, что сегодня Китай считается мировым лидером в гражданском судостроении. При этом, по его утверждению, значительная часть необходимых знаний и опыта была передана КНР ранее.

«Китай-то мы научили всё делать. Мы их научили. Поэтому надо пользоваться своими знаниями и не надо думать, что они нас научат чему-то новому», — сказал он.

Патрушев подчеркнул, что российским специалистам следует активнее использовать собственные наработки и не рассчитывать на получение новых технологий от других стран.

Ранее Николай Патрушев высказался о необходимости более рационального подхода к использованию кораблей Военно-морского флота. Поводом для комментария стала отмена традиционного главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге. Патрушев заявил, что не считает оправданным перемещение большого количества кораблей исключительно ради демонстрации.