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26 июля, 13:59

Патрушев объяснил отказ от масштабного смотра кораблей в День ВМФ

Патрушев объяснил отказ от парада ВМФ необходимостью беречь потенциал кораблей

Николай Патрушев. Обложка © ТАСС / Пётр Ковалёв

Николай Патрушев. Обложка © ТАСС / Пётр Ковалёв

Помощник президента России и председатель Морской коллегии Николай Патрушев призвал рационально расходовать ресурс боевых единиц флота. Комментарий прозвучал в беседе с журналистами в ответ на вопросы об отмене традиционного смотра в Северной столице.

Он пояснил свою позицию, отметив, что не видит необходимости стягивать к причалам крупную группировку ради эффектного шоу. По его мнению, лучше ограничиться малым числом вымпелов.

Патрушев подчеркнул, что перегон значительного количества сил исключительно для демонстрации нецелесообразен. Гораздо важнее сохранять техническую готовность и моторесурс кораблей, не отвлекая их от выполнения основных задач.

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Сегодня главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев доложил президенту России Владимиру Путину о завершении заводского ремонта атомного подводного крейсера стратегического назначения «Карелия». Субмарина проекта 667БДРМ «Дельфин» несёт службу в составе Северного флота. Корабль заложили на «Севмаше» в феврале 1986 года и ввели в строй в октябре 1989-го, в классификации НАТО этот тип известен как Delta IV.

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Юрий Лысенко
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