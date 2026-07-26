«Карелия» снова в строю: Главком ВМФ доложил Путину о завершении ремонта подлодки
Главком ВМФ Моисеев сообщил Путину о завершении ремонта крейсера «Карелия»
Обложка © ТАСС / Федосеев Лев
Стратегический ракетный крейсер «Карелия» завершил заводской ремонт. Об этом главнокомандующий ВМФ России адмирал флота Александр Моисеев доложил президенту Владимиру Путину.
«Завершён заводской ремонт стратегического крейсера «Карелия», — сообщил военачальник.
К-18 «Карелия» — атомный подводный крейсер стратегического назначения проекта 667БДРМ «Дельфин», состоящий на вооружении Северного флота России. В классификации НАТО субмарины этого типа известны как Delta IV. Конкретно это подводную лодку заложили на предприятии «Севмаш» в Северодвинске в феврале 1986 года. К активной службе она приступила в октябре 1989-го.
Напомним, что в Санкт-Петербурге стартовали праздничные мероприятия ко Дню Военно-морского флота. Торжества открыла церемония возложения цветов к Медному всаднику, в которой приняли участие губернатор Александр Беглов, главком ВМФ Александр Моисеев, военнослужащие, ветераны и юнармейцы. Кроме того, в Северную столицу прибыл президент Владимир Путин.
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