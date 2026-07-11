Николай Патрушев высказался о статусе «кремлёвского ястреба номер один»

Помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев прокомментировал своё неофициальное звание «кремлёвского ястреба номер один». Об этом он рассказал ИС «Вести», отметив, что не знает причин такого прозвища на Западе.

Патрушев подчеркнул, что всегда готов к сотрудничеству с Западом и никогда от него не отказывался, однако неизменно отстаивает суверенитет и национальные интересы России. Помощник президента напомнил, что в прошлом встречался с американскими президентами и другими представителями власти и всегда находил с ними общий язык. По его мнению, журналисты воспринимают его позицию как жёсткую из-за того, что он отстаивает интересы страны, но иначе он не может — так воспитан.

«Я не знаю, почему я «кремлёвский ястреб номер один». Я готов с ними (с Западом. — Прим. Life.ru) к сотрудничеству, никогда не отказывался. Но я всегда отстаиваю наш суверенитет и отстаиваю интересы России. Наверное, это корреспондентам так кажется, что, отстаивая свои национальные интересы, наши российские, я так выступаю. А я иначе не могу, я так воспитан и уверен в том, что мы обязаны отстаивать свои национальные интересы», — резюмировал он.

Ранее Николай Патрушев сообщил, что нынешняя американская администрация во главе с Дональдом Трампом настроена на поиск договорённостей по украинскому конфликту. Он также заявил, что европейские страны будут противодействовать заключению договорённостей независимо от позиции Киева посредством финансовых, материальных и военных способов.