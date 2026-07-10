Патрушев: Без флота, обеспечивающего безопасность, не будет и России

Россия потеряет государственность, если не сохранит Военно-морской флот, способный обеспечить её безопасность. Об этом заявил помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев в интервью корреспонденту ИС «Вести».

Патрушев подчеркнул, что без мощного флота страну экономически задушат. По его словам, наличие боеспособного ВМФ — необходимое условие существования России как независимого государства.

«Я хочу подчеркнуть такой тезис: если у нас не будет Военно-морского флота, который способен обеспечить безопасность, не будет и России. Совершенно чётко. Значит, нас экономически задушат. Поэтому нам необходим сильный Военно-морской флот», — указал Патрушев.

Ранее Николай Патрушев отметил значимость роли президента РФ Владимира Путина в сохранении единства страны и укреплении её позиций в мире. По его словам, в 1990-х годах существовала тенденция к развалу России на несколько государств, однако Путину удалось предотвратить этот процесс. Патрушев подчеркнул, что сегодня Россия является мощным государством и занимает четвёртое место в мире по экономике. Помощник президента также добавил, что главе государства приходится руководить страной в условиях сложнейших внешних угроз, как в начале 2000-х, так и в настоящее время.