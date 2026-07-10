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10 июля, 16:21

Патрушев назвал Сталина самым сильным руководителем прошлого

Обложка © EPA/ANATOLY MALTSEV

Обложка © EPA/ANATOLY MALTSEV

Николай Патрушев назвал Иосифа Сталина самым сильным из руководителей страны прошлых лет. Такое мнение помощник президента России и председатель Морской коллегии высказал в интервью ИС «Вести».

Патрушева спросили, кого из российских правителей он считает самым выдающимся. Отвечая на вопрос, он сначала отметил Екатерину II, при которой, по его словам, государство получило значительный территориальный прирост и активно развивалось.

Также Патрушев выделил Петра I. Он напомнил о его роли в создании российского флота и достижениях Российской империи.

Говоря о советском периоде, помощник президента отдельно остановился на Владимире Ленине и Иосифе Сталине. Период руководства Ленина он назвал переломным и сложным для государства, поскольку страна тогда была «сломана».

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«А Сталин, я считаю, что самый сильный руководитель», — сказал Патрушев.

Он также заявил, что при Сталине ВВП Советского Союза ежегодно рос, в том числе с учётом военного периода. По словам Патрушева, страна тогда готовилась к реальным угрозам, а позже создала ядерное оружие.

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11 июля Николаю Патрушеву исполняется 75 лет. В разные годы он возглавлял ФСБ, занимал пост секретаря Совета безопасности, а с 2024 года работает помощником президента России и председателем Морской коллегии.

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Марина Фещенко
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