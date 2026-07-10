Путин спас Россию от развала, заявил Патрушев

Помощник президента России и председатель Морской коллегии Николай Патрушев отметил значимость роли Владимира Путина в сохранении единства страны и укреплении её позиций в мире. По его словам, в 1990-х годах существовала тенденция к развалу России на несколько государств. Он подчеркнул, что Путину приходилось и приходится руководить страной в условиях сложнейших внешних угроз, как в начале 2000-х, так и в настоящее время.

«Его роль в том, что он предотвратил этот развал и сделал так, что мы являемся мощным государством, по экономике — четвёртое государство в мире», — добавил Патрушев в интервью ИС «Вести».

Сегодня, 10 июля, Николай Патрушев отмечает 75-летие. Он занимал высокие государственные посты: директор ФСБ России (1999–2008), секретарь Совета безопасности РФ (2008–2024), помощник президента России, председатель Морской коллегии (с 2024 года).

Кроме того, Патрушев назвал Сталина самым сильным руководителем прошлого. Также он выделил Петра I и напомнил о его роли в создании российского флота и достижениях Российской империи.