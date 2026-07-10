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10 июля, 16:40

Путин спас Россию от развала, заявил Патрушев

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Помощник президента России и председатель Морской коллегии Николай Патрушев отметил значимость роли Владимира Путина в сохранении единства страны и укреплении её позиций в мире. По его словам, в 1990-х годах существовала тенденция к развалу России на несколько государств. Он подчеркнул, что Путину приходилось и приходится руководить страной в условиях сложнейших внешних угроз, как в начале 2000-х, так и в настоящее время.

«Его роль в том, что он предотвратил этот развал и сделал так, что мы являемся мощным государством, по экономике — четвёртое государство в мире», — добавил Патрушев в интервью ИС «Вести».

Сегодня, 10 июля, Николай Патрушев отмечает 75-летие. Он занимал высокие государственные посты: директор ФСБ России (1999–2008), секретарь Совета безопасности РФ (2008–2024), помощник президента России, председатель Морской коллегии (с 2024 года).

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Кроме того, Патрушев назвал Сталина самым сильным руководителем прошлого. Также он выделил Петра I и напомнил о его роли в создании российского флота и достижениях Российской империи.

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Полина Никифорова
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