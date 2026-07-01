Сенатор Алексей Пушков обнародовал документ, который служит прямым доказательством того, что Соединённые Штаты нарушили свои обязательства перед Россией. Публикацию член верхней палаты парламента разместил в своём Telegram-канале.

В опубликованном материале идёт речь о заверениях, данных бывшим госсекретарём США Джеймсом Бейкером президенту СССР Михаилу Горбачёву в 1990 году. Американский дипломат тогда пообещал, что после объединения Германии зона влияния альянса не сдвинется на восток.

«Если мы сохраним присутствие в той части Германии, которая является частью НАТО, то не произойдет расширение юрисдикции сил НАТО ни на один дюйм на восток». Яснее некуда», — перевёл и прокомментировал Пушков.

Парламентарий добавил, что уже спустя три года Вашингтон приступил к разработке планов по расширению Североатлантического альянса именно в восточном направлении.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте признался, что мысли о России не дают ему спокойно спать, назвав её «долгосрочной угрозой» в сотрудничестве с Китаем, Ираном и Северной Кореей. Он упомянул, что КНР наращивает ядерный потенциал.