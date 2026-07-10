Помощник президента России и глава Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что нынешняя американская администрация во главе с Дональдом Трампом настроена на поиск договорённостей по украинскому конфликту. Об этом он рассказал в интервью ИС «Вести».

«Трамп и Штаты, они действительно хотят решить вопрос и хотят договориться. Евронацисты в Европе никоим образом не хотят договориться. Они делают всё, чтобы даже если Украина согласна договориться, чтобы этого ни в коем случае не произошло. И, конечно, они влияют на команду Зеленского самыми разными способами», — сказал Патрушев.

Патрушев также заявил, что европейские страны будут противодействовать заключению договорённостей независимо от позиции Киева посредством финансовых, материальных и военных способов.

Ранее Патрушев заявил, что Россия должна учитывать в качестве угроз и опасностей создание военно-морского альянса государств северной Европы и Украины. Кроме того, он также отметил, что деятельность блока AUKUS следует относить к числу военных опасностей для России. Речь идёт о партнёрстве Австралии, Великобритании и США, которое наращивает возможности австралийских военно-морских сил и усиливает контроль за судоходством в Тихом и Индийском океане.