Патрушев назвал угрозой для РФ создание военно-морского альянса Европы и Украины
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Россия должна учитывать в качестве угроз и опасностей создание военно-морского альянса государств северной Европы и Украины. Об этом заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев на заседании Совета коллегии по стратегическому развитию Военно-морского флота России.
«Считаю важным учесть в перечне военных опасностей и угроз России создание военно-морского альянса государств северной Европы и Украины», — отметил чиновник.
Ранее издание The Telegraph написало, что США и их союзники по НАТО провели масштабные логистические учения в Балтийском регионе, готовясь к потенциальному конфликту с Россией. В статье отмечается, что Балтийское море окружено восемью странами НАТО и Россией, а также усеяно стратегически важными островами, такими как шведский Готланд и датский Борнхольм, которые альянс намерен использовать для отражения возможного вторжения и организации контрударов. На восточном берегу Балтики расположена Калининградская область, где базируется Балтийский флот ВМФ России.
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