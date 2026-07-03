Патрушев назвал угрозой для РФ создание военно-морского альянса Европы и Украины

Россия должна учитывать в качестве угроз и опасностей создание военно-морского альянса государств северной Европы и Украины. Об этом заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев на заседании Совета коллегии по стратегическому развитию Военно-морского флота России.

Ранее издание The Telegraph написало, что США и их союзники по НАТО провели масштабные логистические учения в Балтийском регионе, готовясь к потенциальному конфликту с Россией. В статье отмечается, что Балтийское море окружено восемью странами НАТО и Россией, а также усеяно стратегически важными островами, такими как шведский Готланд и датский Борнхольм, которые альянс намерен использовать для отражения возможного вторжения и организации контрударов. На восточном берегу Балтики расположена Калининградская область, где базируется Балтийский флот ВМФ России.