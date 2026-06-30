Это надолго: В Швеции назвали отношения с Россией безвозвратно испорченными

Глава военной разведки Швеции Томас Нильссон выступил с мрачным прогнозом относительно отношений с Москвой. Он заявил, что кризис носит долгосрочный характер, а стороны находятся в затяжном стратегическом противостоянии. Об этом пишет Bloomberg.

Свою речь Нильссон произнёс в символичном месте — на борту шведского военного корабля, пришвартованного у острова Готланд в Балтийском море. Он подчеркнул, что Стокгольм не рассматривает сложившуюся ситуацию как временную.

«Мы не рассматриваем этот кризис как временный. Россия выбрала свой путь, и пути назад нет... Мы не можем просто игнорировать это», — сказал он.

А в начале июня шведский оборонный комитет представил доклад, в котором предложил исходить из того, что военные действия между Россией и НАТО могут начаться «относительно скоро». В документе утверждается, что Москва якобы способна пойти на силовую акцию для проверки сплочённости альянса, если сложатся «благоприятные политические условия». Комитет также констатировал ухудшение ситуации с безопасностью в регионе.