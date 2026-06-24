Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 июня, 09:23

Марионетки США: Названы две страны, представляющие особую угрозу для России

Политолог Безпалько: От Финляндии и Швеции исходит угроза для России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zef art

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zef art

Финляндия и Швеция могут представлять угрозу для России, уверен политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько. По его оценке, геополитическая обстановка в регионе изменилась после вступления двух скандинавских стран в НАТО.

НАТО готовится к большой войне: The Telegraph раскрыла планы альянса по «Битве за Балтику»
НАТО готовится к большой войне: The Telegraph раскрыла планы альянса по «Битве за Балтику»

Через Хельсинки и Стокгольм Вашингтон получает дополнительные возможности для давления на Москву. Особое значение для США имеет северо-западное направление России, где после расширения альянса изменилась военно-политическая обстановка.

«У нас там нет мощных группировок. А американцы через Скандинавию и Аляску давно метят в Арктику — хотят взять под контроль Северный морской путь», — отметил эксперт в интервью «Царьграду».

«НАТО готовится к войне с Россией»: Военный эксперт раскрыл коварный план Рютте
«НАТО готовится к войне с Россией»: Военный эксперт раскрыл коварный план Рютте

Ранее в МИД РФ заявили, что НАТО и ЕС готовятся к войне с Россией на рубеже 2030 года. В ведомстве уточнили, что разница между двумя блоками с военной точки зрения уже невелика.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Финляндия
  • швеция
  • США
  • НАТО
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar