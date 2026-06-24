Финляндия и Швеция могут представлять угрозу для России, уверен политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько. По его оценке, геополитическая обстановка в регионе изменилась после вступления двух скандинавских стран в НАТО.

Через Хельсинки и Стокгольм Вашингтон получает дополнительные возможности для давления на Москву. Особое значение для США имеет северо-западное направление России, где после расширения альянса изменилась военно-политическая обстановка.

«У нас там нет мощных группировок. А американцы через Скандинавию и Аляску давно метят в Арктику — хотят взять под контроль Северный морской путь», — отметил эксперт в интервью «Царьграду».

Ранее в МИД РФ заявили, что НАТО и ЕС готовятся к войне с Россией на рубеже 2030 года. В ведомстве уточнили, что разница между двумя блоками с военной точки зрения уже невелика.