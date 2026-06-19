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19 июня, 13:37

«НАТО готовится к войне с Россией»: Военный эксперт раскрыл коварный план Рютте

Полковник Ходарёнок предупредил о серьёзной подготовке НАТО к войне с Россией

Обложка © ТАСС / ЕРА / Olivier Hoslet

Обложка © ТАСС / ЕРА / Olivier Hoslet

Заявление генсека НАТО Марка Рютте о «крупнейшей трансформации» альянса, по сути, отражает подготовку к серьёзным структурным изменениям в блоке, говорится в материале военного обозревателя «Газеты.ru» Михаила Ходарёнка. По его оценке, рассматривается вариант более жёсткого распределения полномочий между членами альянса.

Речь может идти об усилении управляемости НАТО за счёт укрепления роли США и возможного пересмотра принципа консенсуса, при котором отдельные страны сейчас способны блокировать решения. Отдельное направление изменений связано с военной сферой Европы.

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Военный эксперт прогнозирует увеличение численности армий, пересмотр системы комплектования и усиление оборонных возможностей, которые сейчас не соответствуют требованиям потенциального конфликта высокой интенсивности. Общий смысл заявленных реформ сводится к подготовке НАТО к новым условиям безопасности, а сам масштаб преобразований указывает на долгосрочную перестройку военной структуры альянса.

«НАТО всерьёз приступает к подготовке к войне с Россией, и отечественная общенациональная задача в этом случае — поддерживать вооружённые силы страны на таком уровне боеспособности и боевой готовности, чтобы подобные идеи не возникали у вероятных противников даже на уровне замыслов», — заключил специалист.

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Напомним, ранее Марк Рютте заявил, что альянс ждёт крупнейшая трансформация за всю историю. Основой для строительства «НАТО 3.0» станут вывод части сил США из Европы и передача новых военных полномочий странам ЕС.

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Борис Эльфанд
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