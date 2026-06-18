Россия решительно и разрушительно ответит на агрессию со стороны НАТО в отношении любого из своих регионов. Об этом в ходе брифинга предупредила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В случае агрессии со стороны любого государства НАТО на любой российский регион ни у кого не должно быть никаких сомнений: ответ нашей стороны для инициаторов этой безумной авантюры будет решительным и разрушительным для них», — сказала дипломат.

Ранее Мария Захарова сравнила череду отставок в британском правительстве с бегством с тонущего корабля. Комментируя уход министра обороны Джона Хили и нескольких его заместителей, официальный представитель МИД РФ отметила, что местные политики предпочитают перекладывать ответственность за последствия своих решений на преемников, и такая практика неоднократно повторялась при предыдущих составах кабинета.