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Регион
18 июня, 14:10

Захарова: Ответ России на любую агрессию НАТО будет решительным и разрушительным

Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

Россия решительно и разрушительно ответит на агрессию со стороны НАТО в отношении любого из своих регионов. Об этом в ходе брифинга предупредила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В случае агрессии со стороны любого государства НАТО на любой российский регион ни у кого не должно быть никаких сомнений: ответ нашей стороны для инициаторов этой безумной авантюры будет решительным и разрушительным для них», — сказала дипломат.

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Ранее Мария Захарова сравнила череду отставок в британском правительстве с бегством с тонущего корабля. Комментируя уход министра обороны Джона Хили и нескольких его заместителей, официальный представитель МИД РФ отметила, что местные политики предпочитают перекладывать ответственность за последствия своих решений на преемников, и такая практика неоднократно повторялась при предыдущих составах кабинета.

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Юрий Лысенко
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