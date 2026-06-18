Киев продолжает тесное взаимодействие со своими европейскими партнёрами по вопросам беспилотников, что явно подчёркивает желание украинских властей продолжать бить по российским регионам. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Девятого июня в Таллине состоялась сходка... североатлантической восьмёрки, где вопросом повестки стали украинские дроны. Почётным гостем стал, как всегда, Зеленский и, по сообщениям СМИ, продвигал идею пакетного предложения сотрудничества по беспилотникам», — пояснила дипломат на брифинге.

Захарова напомнила, что Киев обсуждает с ЕС возможности производства и тестирования дронов, тем самым Запад становится фактически соучастников атак на Россию. Латвия и Норвегия уже поддержали Владимира Зеленского.

Напомним, Владимир Зеленский во время визита в Эстонию заявил о планах увеличить число атак по России с применением беспилотников и ракет. По его словам, Киев намерен выйти на такой уровень производства и применения вооружений, который позволит «отвечать в полной мере».