Захарова сравнила Британию с тонущим кораблём после громких отставок в кабмине

В Британии прогремели сразу несколько отставок чиновников, что можно расценить как попытку покинуть «тонущий корабль», подобные действия не певрый раз происходят в английском кабмине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя уход министра обороны Джон Хили и нескольких его заместителей.

«По сути, британские политики предпочитают покидать тонущий корабль, предоставляя своим сменщикам разбираться с последствиями. Они в этом не одиноки, так делали и предыдущие кабинеты министров Британии», — сказала дипломат в ходе брифинга.

Ранее в Соединённом Королевстве наметился новый виток внутриполитического кризиса. Занимавший пост министра обороны Британии Джон Хили уволился, заявив, что не согласен с невысоким финансирование оборонного сектора. Вместе с ним ушли несколько его помощников. Глава британского правительства Кир Стармер заверил, что не намерен покидать свой пост, несмотря на ряд отставок чиновников, недовольных его политикой.