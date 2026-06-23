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Регион
23 июня, 16:38

НАТО готовится к большой войне: The Telegraph раскрыла планы альянса по «Битве за Балтику»

The Telegraph рассказала о планах НАТО окружить Россию в Балтийском море

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

США и их союзники по НАТО приступили к масштабным логистическим учениям в Балтийском регионе, готовясь к потенциальному конфликту с Россией. Об этом пишет The Telegraph.

В рамках учений Baltops, проходящих с 4 по 19 июня, американские военные инженеры отрабатывают быстрое развёртывание баз, строя временные сооружения, такие как лодочные аппарели, на балтийском побережье. Лейтенант Коди Робертсон пояснил, что цель учений — отработать способность быстро создавать оперативные базы для дальнейшего проецирования военной мощи.

The Telegraph подчёркивает, что американский строительный батальон Seabees, созданный в 1942 году, действует согласно принципу, сформулированному генералом Дуайтом Эйзенхауэром: «Победы и поражения в битвах, кампаниях и даже войнах в первую очередь зависят от логистики».

Издание отмечает, что Балтийское море окружено восемью странами НАТО и Россией, а также усеяно стратегически важными островами, такими как шведский Готланд и датский Борнхольм, которые альянс намерен использовать для отражения возможного вторжения и организации контрударов. На восточном берегу Балтики расположена Калининградская область, где базируется Балтийский флот ВМФ России.

The Telegraph выделяет, что после вступления Финляндии и Швеции в НАТО в 2023–2024 годах коллективная оборона региона стала ещё более актуальной.

«Присоединение Финляндии и Швеции к НАТО делает знание местных условий еще важнее для нас», — приводит издание слова Робертсона.

В то же время, бывший руководитель латвийской разведки SAB Янис Кажоциньш выразил сомнения в вероятности полномасштабного конфликта России с НАТО, учитывая продолжающийся конфликт на Украине. Однако Кажоциньш предупредил, что страны Балтии остаются уязвимыми перед возможными диверсиями на энергетической инфраструктуре.

Путин: Страны Запада сегодня открыто говорят, что готовятся к войне с Россией
Путин: Страны Запада сегодня открыто говорят, что готовятся к войне с Россией

Ранее Life.ru писал, что Россия рассматривает возможность сопровождения гражданского флота боевыми кораблями ВМФ в Балтийском море для защиты от угроз НАТО. Посол по особым поручениям МИД Артём Булатов заявил, что сохраняется опция по сопровождению торговых судов, а параллельно изучаются способы физической защиты кораблей под российским флагом. Необходимость таких шагов продиктована активностью Североатлантического альянса, которая, по словам замглавы МИД Александра Грушко, создаёт серьёзные угрозы для международного судоходства в регионе.

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Наталья Демьянова
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