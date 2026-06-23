США и их союзники по НАТО приступили к масштабным логистическим учениям в Балтийском регионе, готовясь к потенциальному конфликту с Россией. Об этом пишет The Telegraph.

В рамках учений Baltops, проходящих с 4 по 19 июня, американские военные инженеры отрабатывают быстрое развёртывание баз, строя временные сооружения, такие как лодочные аппарели, на балтийском побережье. Лейтенант Коди Робертсон пояснил, что цель учений — отработать способность быстро создавать оперативные базы для дальнейшего проецирования военной мощи.

The Telegraph подчёркивает, что американский строительный батальон Seabees, созданный в 1942 году, действует согласно принципу, сформулированному генералом Дуайтом Эйзенхауэром: «Победы и поражения в битвах, кампаниях и даже войнах в первую очередь зависят от логистики».

Издание отмечает, что Балтийское море окружено восемью странами НАТО и Россией, а также усеяно стратегически важными островами, такими как шведский Готланд и датский Борнхольм, которые альянс намерен использовать для отражения возможного вторжения и организации контрударов. На восточном берегу Балтики расположена Калининградская область, где базируется Балтийский флот ВМФ России.

The Telegraph выделяет, что после вступления Финляндии и Швеции в НАТО в 2023–2024 годах коллективная оборона региона стала ещё более актуальной.

«Присоединение Финляндии и Швеции к НАТО делает знание местных условий еще важнее для нас», — приводит издание слова Робертсона.

В то же время, бывший руководитель латвийской разведки SAB Янис Кажоциньш выразил сомнения в вероятности полномасштабного конфликта России с НАТО, учитывая продолжающийся конфликт на Украине. Однако Кажоциньш предупредил, что страны Балтии остаются уязвимыми перед возможными диверсиями на энергетической инфраструктуре.

Ранее Life.ru писал, что Россия рассматривает возможность сопровождения гражданского флота боевыми кораблями ВМФ в Балтийском море для защиты от угроз НАТО. Посол по особым поручениям МИД Артём Булатов заявил, что сохраняется опция по сопровождению торговых судов, а параллельно изучаются способы физической защиты кораблей под российским флагом. Необходимость таких шагов продиктована активностью Североатлантического альянса, которая, по словам замглавы МИД Александра Грушко, создаёт серьёзные угрозы для международного судоходства в регионе.