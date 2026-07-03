Патрушев отнёс деятельность блока AUKUS к числу военных опасностей для России

Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что деятельность блока AUKUS следует относить к числу военных опасностей для России. Такое мнение он высказал на заседании Совета коллегии по стратегическому развитию Военно-морского флота России.

Речь идёт о партнёрстве Австралии, Великобритании и США, которое наращивает возможности австралийских военно-морских сил и усиливает контроль за судоходством в Тихом и Индийском океане. По словам Патрушева, особую обеспокоенность вызывает оснащение ВМС Австралии современными подводными атомоходами и расширение их военных возможностей в регионе.

Он подчеркнул, что подобные действия необходимо учитывать при оценке потенциальных угроз безопасности России.

В 2021 году Австралия, США и Великобритания объявили о создании партнёрства в сфере безопасности AUKUS, ориентированного на Индо-Тихоокеанский регион. Одним из ключевых направлений сотрудничества было заявлено оснащение Военно-морских сил Австралии атомными подводными лодками с обычным вооружением. Экс-президент США Джо Байден подчёркивал, что речь не идёт о ядерном оружии — субмарины будут использовать атомные энергетические установки.

Тем не менее в Кремле обращали внимание на возможные риски такого проекта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что планы по передаче Австралии атомных подводных лодок вызывают вопросы с точки зрения режима ядерного нераспространения.