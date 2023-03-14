Песков заявил, что планы AUKUS по атомным подлодкам для Австралии вызывают много вопросов

Планируемые поставки атомных подводных лодок Австралии вызывают много вопросов на тему проблематики ядерного нераспространения. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Здесь в любом случае возникает очень много вопросов, связанных с проблематикой нераспространения. Конечно, здесь нужна особая транспарентность. И нужно отвечать на те вопросы, которые возникают", — отметил пресс-секретарь президента РФ.