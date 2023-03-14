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14 марта, 10:27

Песков заявил, что планы AUKUS по атомным подлодкам для Австралии вызывают много вопросов

Планируемые поставки атомных подводных лодок Австралии вызывают много вопросов на тему проблематики ядерного нераспространения. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Здесь в любом случае возникает очень много вопросов, связанных с проблематикой нераспространения. Конечно, здесь нужна особая транспарентность. И нужно отвечать на те вопросы, которые возникают", — отметил пресс-секретарь президента РФ.

От Канады до Австралии: Где США могут в ближайшее время разместить ядерное оружие

От Канады до Австралии: Где США могут в ближайшее время разместить ядерное оружие

Напомним, Австралия, США и Великобритания в прошлом году объявили о создании нового партнёрства в сфере безопасности, сосредоточенного в Индо-Тихоокеанском регионе. Первым проектом данного союза, получившего название AUKUS, станет оснащение флота Австралии атомными подводными лодками с обычным вооружением. Ранее президент США Джо Байден заявил, что субмарины не будут нести ядерное оружие, но их оснастят атомными силовыми установками.

Обложка ©

Getty Images / Sefa Karacan

Александр Юнашев
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