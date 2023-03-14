Байден дал обещание насчёт подлодок для Австралии

Подлодки, которые США продадут Австралии в рамках партнёрства AUKUS, не будут нести ядерное оружие, но их оснастят атомными силовыми установками. Об этом заявил глава США Джо Байден. Он напомнил о договорённостях по поводу поставки до пяти подлодок класса Virginia в следующем десятилетии.

"Субмарины будут приводиться в движение атомом, а не вооружены им. Австралия — это гордое безъядерное государство и намерено таковым оставаться", — подчеркнул Байден.

По его словам, не будут нести ядерное оружие и подлодки AUKUS, разрабатываемые и производимые совместно с Австралией.