Байден дал обещание насчёт подлодок для Австралии
Байден пообещал, что подлодки для Австралии будут без ядерного оружия
Подлодки, которые США продадут Австралии в рамках партнёрства AUKUS, не будут нести ядерное оружие, но их оснастят атомными силовыми установками. Об этом заявил глава США Джо Байден. Он напомнил о договорённостях по поводу поставки до пяти подлодок класса Virginia в следующем десятилетии.
"Субмарины будут приводиться в движение атомом, а не вооружены им. Австралия — это гордое безъядерное государство и намерено таковым оставаться", — подчеркнул Байден.
По его словам, не будут нести ядерное оружие и подлодки AUKUS, разрабатываемые и производимые совместно с Австралией.
Напомним, Австралия, США и Великобритания в прошлом году объявили о создании нового партнёрства в сфере безопасности, сосредоточенного в Индо-Тихоокеанском регионе. Первым проектом данного союза, получившего название AUKUS, станет оснащение флота Австралии атомными подводными лодками с обычным вооружением. На фоне этого Канберра решила выйти из соглашения с французской Naval Group о строительстве подводных лодок. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии ударом в спину.
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