"Просто умылась": Путин осудил Францию за реакцию на унижение от США и Австралии
Путин счёл унижением Франции отмену заказа на подлодки Австралией
Вашингтон унизил Париж в ситуации с отменой в пользу США заказа на подводные лодки для Австралии, но ничего он не сделал против этого. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в эфире телеканала "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин".
"У Франции взяли и отобрали заказ на подводные лодки в Австралии — и всё, унизили просто страну, и все умылись, сказали: спасибо большое, заходите ещё", — заявил глава государства.
Американские сателлиты, по словам Путина, осознают, что выполняют лишь то, что соответствует их интересам, даже если это противоречит мнению их так называемых союзников. Он напомнил об акте о снижении инфляции, которым США "переманивают" европейский бизнес на свою территорию. Союзнического в данном решении ничего нет, указал президент.
Напомним, в сентябре 2021 года США, Австралия и Великобритания объявили о создании нового партнёрства в сфере безопасности, сосредоточенного в Индо-Тихоокеанском регионе. В результате Париж лишился крупного контракта по поставке подлодок Австралии, та предпочла им американские атомные субмарины. Во Франции назвали это "ударом в спину". А Австралия объяснила расторжение соглашения с французской оборонной компанией проблемами с выполнением обязательств.
ТАСС / Сергей Савостьянов