"Просто умылась": Путин осудил Францию за реакцию на унижение от США и Австралии

Вашингтон унизил Париж в ситуации с отменой в пользу США заказа на подводные лодки для Австралии, но ничего он не сделал против этого. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в эфире телеканала "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин".

"У Франции взяли и отобрали заказ на подводные лодки в Австралии — и всё, унизили просто страну, и все умылись, сказали: спасибо большое, заходите ещё", — заявил глава государства.

Американские сателлиты, по словам Путина, осознают, что выполняют лишь то, что соответствует их интересам, даже если это противоречит мнению их так называемых союзников. Он напомнил об акте о снижении инфляции, которым США "переманивают" европейский бизнес на свою территорию. Союзнического в данном решении ничего нет, указал президент.