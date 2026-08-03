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Регион
3 августа, 18:17

Дрон ВСУ атаковал следовавшее в Новороссийск судно с овощами и фруктами

Перевозившее свежие овощи и фрукты из турецкого порта Самсун в Новороссийск судно Nadezhda (флаг Камеруна) подверглось атаке украинского беспилотника в Чёрном море. Об этом сообщает газета Cumhuriyet.

По данным издания, в результате удара ранения получили четверо членов экипажа, включая трёх граждан Турции. Состояние пострадавших уточняется.

Детали атаки и повреждения судна также выясняются.

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Наталья Демьянова
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