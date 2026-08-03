Дрон ВСУ атаковал следовавшее в Новороссийск судно с овощами и фруктами
Перевозившее свежие овощи и фрукты из турецкого порта Самсун в Новороссийск судно Nadezhda (флаг Камеруна) подверглось атаке украинского беспилотника в Чёрном море. Об этом сообщает газета Cumhuriyet.
По данным издания, в результате удара ранения получили четверо членов экипажа, включая трёх граждан Турции. Состояние пострадавших уточняется.
Детали атаки и повреждения судна также выясняются.
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