Киев пытается лавировать между интересами США и Ирана, но эта тактика уже подорвала его репутацию на Ближнем Востоке, оценил поведение украинской стороны после удара по иранскому судну в Каспийском море член Совета Федерации Александр Волошин.

Сенатор отметил в комментарии «Ленте.ру», что первоначально Киев стремился вписаться в любую антииранскую повестку, чтобы доказать Вашингтону свою полезность по принципу «враг моего врага — мой друг». Однако после того, как Тегеран пригрозил ответными мерами, украинские власти поспешили отрицать преднамеренность удара.

Волошин указал, что Киев готов расширять географию конфликтов за пределы Украины ради тактических выгод, но отказывается брать ответственность за свои решения. Он отметил, что это особенно показательно на фоне заявлений Киева о неучастии в возможной кампании США против Ирана.

Парламентарий подчеркнул, что подобное поведение разрушает доверие к украинским обещаниям на международной арене. Если версия Тегерана о преднамеренности атаки подтвердится, то цена этим обещаниям станет очевидна и для ближневосточных столиц.

По его убеждению, Киев пытается одновременно усидеть на нескольких стульях: угодить радикальным кругам в США и избежать конфликта с Ираном, сохранив образ жертвы. Однако такая игра неизбежно заканчивается тем, что украинской стороне перестают верить все, заключил Волошин, напомнив, что репутация в международной политике строится годами, а разрушается одним подобным инцидентом.

Ранее представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Тегеран считает удар Украины по иранскому судну в Каспийском море преднамеренным, имея доказательства, опровергающие объяснения Киева о непреднамеренности. Он подчеркнул, что Иран намерен добиваться ответственности Украины и предпримет меры для предотвращения повторения подобных инцидентов.