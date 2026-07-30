«Связать две горячие точки»: Киев предупредили о мощном возмездии за провокации в адрес Ирана
Политолог Солонников: Украина пытается расширить конфликт на Ближний Восток
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Украина стремится расширить конфликт за пределы страны, чтобы представить его частью более крупного противостояния с участием США, Европы, России и Ирана, заявил политолог Дмитрий Солонников, комментируя сообщения о задержании в Ираке лиц, связанных с украинской разведкой.
По его словам, Киеву важно показать, что он участвует не только в конфликте с Москвой, но и в более широкой борьбе вокруг Ближнего Востока. Таким образом он пытается убедить Вашингтон рассматривать украинский вопрос в пакете с другими кризисами.
Провокации в Ираке, атаки на иранские объекты или присутствие украинских специалистов в зоне конфликта могут использоваться для связки двух горячих точек. По оценке эксперта, это особенно важно для Украины на фоне контактов с США.
При этом Иран может нанести точечный ответный удар по объекту, который сочтёт связанным с атакой на свои интересы. Однако полноценный фронт против Украины ИРИ открывать не будет, уверен собеседник РИА «ФедералПресс».
Напомним, ранее Иран обвинил Украину в атаке на торговое судно в Каспийском море, а также пригрозил ответом за гибель моряка, после чего министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провёл телефонные переговоры со своим иранским коллегой Аббасом Аракчи. Он обратился к Киеву с требованием возместить убытки за удар по судну.
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