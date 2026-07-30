Украина стремится расширить конфликт за пределы страны, чтобы представить его частью более крупного противостояния с участием США, Европы, России и Ирана, заявил политолог Дмитрий Солонников, комментируя сообщения о задержании в Ираке лиц, связанных с украинской разведкой.

По его словам, Киеву важно показать, что он участвует не только в конфликте с Москвой, но и в более широкой борьбе вокруг Ближнего Востока. Таким образом он пытается убедить Вашингтон рассматривать украинский вопрос в пакете с другими кризисами.

Провокации в Ираке, атаки на иранские объекты или присутствие украинских специалистов в зоне конфликта могут использоваться для связки двух горячих точек. По оценке эксперта, это особенно важно для Украины на фоне контактов с США.

При этом Иран может нанести точечный ответный удар по объекту, который сочтёт связанным с атакой на свои интересы. Однако полноценный фронт против Украины ИРИ открывать не будет, уверен собеседник РИА «ФедералПресс».