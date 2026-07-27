Иран пригрозил ответом Украине за гибель моряка в Каспийском море
Казем Джалали. Обложка © ТАСС / Максим Константинов
Тегеран оставляет за собой право на ответные действия после гибели иранского моряка в Каспийском море. О позиции Исламской Республики в беседе с ТАСС рассказал посол страны в Москве Казем Джалали.
Дипломат сослался на заявление главы иранского МИДа Аббаса Арагчи о том, что ответ Киеву последует. По словам Джалали, все решения относительно формы и сроков этих шагов будут приниматься исключительно внутри страны.
«Глава нашего МИД подчеркнул, что Иран оставляет за собой право ответа. Все решения, которые отвечают интересам Исламской Республики Иран, будут приниматься внутри Ирана нашим руководством», — сказал он.
Напомним, Иран возложил на Украину ответственность за удар по гражданскому судну в Каспийском море, расценив случившееся как военную агрессию и грубое попрание международного права. По сведениям Тегерана, 25 июля на борту прогремел взрыв, жертвой которого стал один моряк, ещё один член экипажа получил ранения. В МИД республики особо подчеркнули, что атака нарушает пункт 4 статьи 2 Устава ООН. Аналитики издания Defense Express пришли к выводу, что Иран обладает баллистическими ракетами, способными достичь территории Украины без покидания собственных границ.
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