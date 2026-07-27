Иран пригрозил ответом Украине за гибель моряка в Каспийском море

Тегеран оставляет за собой право на ответные действия после гибели иранского моряка в Каспийском море. О позиции Исламской Республики в беседе с ТАСС рассказал посол страны в Москве Казем Джалали.

Дипломат сослался на заявление главы иранского МИДа Аббаса Арагчи о том, что ответ Киеву последует. По словам Джалали, все решения относительно формы и сроков этих шагов будут приниматься исключительно внутри страны.

«Глава нашего МИД подчеркнул, что Иран оставляет за собой право ответа. Все решения, которые отвечают интересам Исламской Республики Иран, будут приниматься внутри Ирана нашим руководством», — сказал он.