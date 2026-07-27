«У них тормозов нет»: Названы возможные сценарии ответа Ирана на провокацию Киева в Каспии

Иран может нанести ответные удары по Украине, вплоть до точечной ликвидации высшего руководства страны, заявил в беседе с сайтом МК.ru военный эксперт, бывший офицер армии США Станислав Крапивник. Поводом для эскалации стала атака украинского дрона на иранское торговое судно в Каспийском море.

По мнению аналитика, Тегерану ничто не мешает использовать ракетное оружие для поражения целей на территории Украины, включая портовую инфраструктуру Одессы. Кроме того, в зоне риска находятся украинские дипломатические и разведывательные структуры в Израиле и Сирии.

«Надо также понимать, что Израиль выступает на стороне Украины. Для нас это враг, который тесно сотрудничает с руководством Украины и принимает участие в конфликте с 2014 года. Не секрет, что многие в окружении Зеленского имеют израильские паспорта», — говорит Крапивник.

Крапивник также не исключил, что Тегеран может запросить у Москвы разрешение на использование российской территории в качестве плацдарма для запуска ракет. По его словам, в Иране уже мобилизован миллион военнослужащих, и страна способна направить на украинский фронт от тридцати до ста тысяч добровольцев для участия в боевых действиях на стороне России.

«Иранские ракеты спокойно долетают до той же Одессы. Кроме того, в Израиле, с которым воюет сейчас Иран, есть украинское посольство, органы украинской власти, разведки. Они также являются целями Ирана. Известно также, что в Сирии находятся сотрудники СБУ Украины. Иранцы знают, где конкретно они находятся и по ним тоже могут ударить», — пояснил эксперт.

Эксперт также перечислил государства, которые, по его мнению, уже определились с участием в противостоянии с США и их союзниками: Иран, Северная Корея, шиитские ополчения Ирака, «Хезболла», Йемен и ряд африканских стран. При этом он усомнился в надёжности принципа коллективной обороны НАТО, указав на возможные внутренние конфликты в странах альянса.

«Уничтожат Зеленского и его окружение. У них в этом плане таких тормозов, какие есть у нас, нет», — резюмировал аналитик.

Ранее военный эксперт заявил, что Иран может нанести ракетный удар по Украине в ответ на атаку украинских сил на иранское судно в Каспии, поскольку Тегеран имеет формальные основания квалифицировать это как нападение, что даёт ему повод для ответных действий. Он отметил, что Киев вряд ли ожидает такого удара, и подчеркнул, что в отличие от России, которая считает украинцев братским народом, у Ирана нет подобных обязательств.