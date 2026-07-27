«Будет хорошим предупреждением»: В России объяснили, почему Иран может ударить по Киеву

Военный эксперт Юрий Кнутов в комментарии «Газете.Ru» допустил возможность ракетного удара Ирана по территории Украины. Поводом для такого развития событий аналитик назвал недавнюю атаку украинских сил на иранское торговое судно в акватории Каспийского моря, в результате которой погиб моряк.

По мнению эксперта, с точки зрения международного права у Тегерана есть все основания квалифицировать произошедшее как нападение. Это даёт иранской стороне формальный повод для ответных действий, которых Киев, по его словам, вряд ли ожидает.

«Мы всё-таки взвешенно относимся к ответным шагам в силу того, что мы всё равно считаем Украину братским народом. У Ирана таких обязательств нет... Иранские ракеты могут долететь даже до Британских островов, не только до Украины. Я не удивлюсь, если какая-то из ракет упадёт в Киеве в районе Банковой. Это будет очень хорошим предупреждением Зеленскому», — отметил он.

Аналитик также обратил внимание на дальнобойность иранских ракетных систем, которые способны достигать целей на значительном удалении. В случае реализации такого сценария, подчеркнул он, это стало бы серьёзным сигналом для украинского руководства. При этом эксперт воздержался от прогнозов относительно вероятности практического применения военной силы со стороны Ирана.

Ранее глава комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Ибрагим Азизи заявил, что Иран не оставит без ответа атаку Украины на торговое судно в Каспийском море, подчеркнув, что любое нападение на страну всегда обходится дорого, и это хорошо известно США и Израилю. Он также предупредил, что Украина вскоре может понять, что Тегеран не оставляет безнаказанными ни одни действия, и список просчитавшихся продолжает расти.