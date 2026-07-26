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Регион
25 июля, 22:52

Иран предупредил Украину об ответе после удара по торговому судну в Каспии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Derek Brumby

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Derek Brumby

После удара Украины по иранскому торговому судну в Каспийском море Тегеран предупредил Киев о возможных ответных действиях. В атаке, произошедшей 25 июля, погиб один моряк, ещё один получил ранения. В МИД Ирана подчеркнули, что страна будет защищать свои интересы и безопасность в рамках международного права.

Представители ведомства отметили, что ответственность за последствия атаки ляжет на Киев и на тех, кто его поддерживает.

«Иран не будет колебаться в вопросе защиты собственных интересов и национальной безопасности, в соответствии с принципами законной самообороны», – говорится в официальном заявлении МИД.

Таким образом, Тегеран оставляет за собой право принять меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем и подчеркнул необходимость соблюдения международных норм.

«Ответственность за авантюры Украины полностью лежит на ней и на её сторонниках», – добавили в ведомстве.

МИД Ирана обвинил Киев в атаке на торговое судно в Каспийском море
МИД Ирана обвинил Киев в атаке на торговое судно в Каспийском море

Ранее Life.ru писал, что Иран вызвал украинского дипломата после атаки на судно в Каспийском море. В иранском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Киев нарушил нормы международного права.

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Юния Ларсон
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