Иран вызвал украинского дипломата после атаки на судно в Каспийском море
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МИД Ирана вызвал временного поверенного Украины в Тегеране после атаки на иранское торговое судно в Каспийском море. Об этом сообщил телеканал Press TV.
В иранском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Киев совершил военное нападение на судно и нарушил нормы международного права. В Тегеране назвали произошедшее актом агрессии и указали на нарушение пункта 4 статьи 2 Устава ООН.
Иранская сторона также заявила о своём праве принять ответные меры в связи с инцидентом. Известно, что в результате атаки погиб иранский моряк.
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