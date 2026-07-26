Иран вызвал украинского дипломата после атаки на судно в Каспийском море

МИД Ирана вызвал временного поверенного Украины в Тегеране после атаки на иранское торговое судно в Каспийском море. Об этом сообщил телеканал Press TV.

В иранском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Киев совершил военное нападение на судно и нарушил нормы международного права. В Тегеране назвали произошедшее актом агрессии и указали на нарушение пункта 4 статьи 2 Устава ООН.

Иранская сторона также заявила о своём праве принять ответные меры в связи с инцидентом. Известно, что в результате атаки погиб иранский моряк.