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Регион
25 июля, 21:38

Иран вызвал украинского дипломата после атаки на судно в Каспийском море

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Photo Magistr

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Photo Magistr

МИД Ирана вызвал временного поверенного Украины в Тегеране после атаки на иранское торговое судно в Каспийском море. Об этом сообщил телеканал Press TV.

В иранском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Киев совершил военное нападение на судно и нарушил нормы международного права. В Тегеране назвали произошедшее актом агрессии и указали на нарушение пункта 4 статьи 2 Устава ООН.

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Иранская сторона также заявила о своём праве принять ответные меры в связи с инцидентом. Известно, что в результате атаки погиб иранский моряк.

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Артём Гапоненко
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