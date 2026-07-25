WSJ: США призвали Украину прекратить атаки на суда в Чёрном море
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sven Hansche
Власти США предупредили Киев, чтобы тот прекратил бить в Чёрном море по судам, которые не имеют отношения к России. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.
По данным издания, решение приняли после разговоров администрации Дональда Трампа с представителями морских перевозчиков. Один из собеседников газеты пояснил, что в Вашингтоне видят в Каспийском трубопроводном консорциуме ключевой маршрут доставки казахстанской нефти в Европу — то есть замену российским поставкам.
Как утверждает WSJ, к Белому дому по поводу атак обратилось, в том числе, руководство Chevron — для этой компании ставки особенно высоки. Вместе с другими представителями нефтяной отрасли её топ-менеджеры встретились с высокопоставленными чиновниками в США. Они обсудили состояние нефтяного рынка и обстановку в Чёрном море, чтобы защитить свои интересы в регионе.
Chevron принадлежит 15% трубопровода КТК. По нему сырьё идёт с трёх месторождений через Россию и дальше в Чёрное море. Половина акций крупнейшего из этих месторождений — Тенгиза — тоже у компании, и на него приходится около 12% всей её добычи в мире. В последние годы Chevron вложила в развитие в регионе десятки миллиардов долларов, из них порядка 48 миллиардов ушло на расширение Тенгиза. После завершённого в прошлом году проекта мощности выросли до 1 миллиона баррелей в сутки.
Удар по морскому терминалу КТК произошёл около недели назад, 19 июля. Беспилотники атаковали во время погрузки на причальных устройствах, под удар попали танкеры. Минэнерго Казахстана сообщало, что погрузку нефти на морском терминале КТК временно остановили ради безопасности. Танкеры остались на плаву, повреждения оценивают.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.