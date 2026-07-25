WSJ: США призвали Украину прекратить атаки на суда в Чёрном море

Власти США предупредили Киев, чтобы тот прекратил бить в Чёрном море по судам, которые не имеют отношения к России. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

По данным издания, решение приняли после разговоров администрации Дональда Трампа с представителями морских перевозчиков. Один из собеседников газеты пояснил, что в Вашингтоне видят в Каспийском трубопроводном консорциуме ключевой маршрут доставки казахстанской нефти в Европу — то есть замену российским поставкам.

Как утверждает WSJ, к Белому дому по поводу атак обратилось, в том числе, руководство Chevron — для этой компании ставки особенно высоки. Вместе с другими представителями нефтяной отрасли её топ-менеджеры встретились с высокопоставленными чиновниками в США. Они обсудили состояние нефтяного рынка и обстановку в Чёрном море, чтобы защитить свои интересы в регионе.

Chevron принадлежит 15% трубопровода КТК. По нему сырьё идёт с трёх месторождений через Россию и дальше в Чёрное море. Половина акций крупнейшего из этих месторождений — Тенгиза — тоже у компании, и на него приходится около 12% всей её добычи в мире. В последние годы Chevron вложила в развитие в регионе десятки миллиардов долларов, из них порядка 48 миллиардов ушло на расширение Тенгиза. После завершённого в прошлом году проекта мощности выросли до 1 миллиона баррелей в сутки.