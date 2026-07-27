Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 июля, 11:01

«Большая ошибка»: Иран пригрозил Украине ответом за удар по судну в Каспийском море

Депутат парламента Ирана Азизи: Украина просчиталась, ударив по судну в Каспии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / somkanae sawatdinak

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / somkanae sawatdinak

Иран не оставит без ответа действия Украины после атаки на торговое судно в Каспийском море. Об этом заявил глава комиссии по национальной безопасности парламента республики Ибрагим Азизи.

«Любая атака на Иран всегда дорого обходится, и это по-прежнему актуально. США и Израиль прекрасно об этом знают. Украина тоже вскоре может понять, что Иран не оставляет без ответа ни одно действие. Список тех, кто просчитался, продолжает расти!» — написал политик в соцсети X.

«Разнузданность без сдерживания»: Востоковед раскрыл, почему Киев пошёл на провокацию в Каспии
«Разнузданность без сдерживания»: Востоковед раскрыл, почему Киев пошёл на провокацию в Каспии

Напомним, ВСУ нанесли удар по иранскому торговому судну в акватории Каспийского моря. В результате удара, по данным МИД ИРИ, на судне произошёл взрыв, который привёл к гибели одного моряка и ранению ещё одного. Тегеран расценил произошедшее как нарушение Устава ООН и акт агрессии, оставив за собой право на ответные действия, при этом иранская сторона заявила, что судно следовало с мирным грузом железной руды из Астрахани в порт Анзали.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • США
  • Иран
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar