«Большая ошибка»: Иран пригрозил Украине ответом за удар по судну в Каспийском море

Иран не оставит без ответа действия Украины после атаки на торговое судно в Каспийском море. Об этом заявил глава комиссии по национальной безопасности парламента республики Ибрагим Азизи.

«Любая атака на Иран всегда дорого обходится, и это по-прежнему актуально. США и Израиль прекрасно об этом знают. Украина тоже вскоре может понять, что Иран не оставляет без ответа ни одно действие. Список тех, кто просчитался, продолжает расти!» — написал политик в соцсети X.

Напомним, ВСУ нанесли удар по иранскому торговому судну в акватории Каспийского моря. В результате удара, по данным МИД ИРИ, на судне произошёл взрыв, который привёл к гибели одного моряка и ранению ещё одного. Тегеран расценил произошедшее как нарушение Устава ООН и акт агрессии, оставив за собой право на ответные действия, при этом иранская сторона заявила, что судно следовало с мирным грузом железной руды из Астрахани в порт Анзали.