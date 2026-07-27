«Разнузданность без сдерживания»: Востоковед раскрыл, почему Киев пошёл на провокацию в Каспии

Иран обвинил украинскую сторону в нападении на своё торговое судно в акватории Каспийского моря, в результате которого погиб один моряк и ещё один получил ранения. Глава комиссии по нацбезопасности иранского парламента Эбрахим Азизи пообещал, что удар не останется без ответа.

Владимир Зеленский в ответ возложил вину на Тегеран, заявив, что причиной конфликта стали поставки российским военным технологий для производства беспилотников. Однако декан факультета коммуникаций НИУ ВШЭ, востоковед Андрей Быстрицкий считает, что Киев мог действовать самостоятельно.

«Технологии быстро меняются. Даже с учётом сложности положения Ирана в Ормузском проливе сложно предугадать, будет ли он всерьёз наносить ответные удары по Украине и тем более делать их системными. В международной политике хватает хаоса. Возможно, Украина самостоятельно пошла на провокацию против Ирана, без просьбы США. Киев ведёт себя разнузданно, у него нет сдерживающих центров», — заявил Быстрицкий «Ридусу».

Профессор отметил, что пока стороны ограничиваются жёсткими заявлениями. По его оценке, иранская сторона имеет полное право на возмущение, поскольку в данном случае именно она выступает пострадавшей стороной.

«Возможно дальнейшее обострение, однако нельзя определить шансы на это. Ирану не придётся существенно менять логистику. Украинский фактор может создать только временные неудобства», — пояснил Быстрицкий.

Эксперт также указал, что украинские власти склонны перекладывать вину на оппонентов, в то время как Тегеран демонстрирует твёрдую и ясную позицию. В то же время он допустил эскалацию, но подчеркнул, что для Ирана эта ситуация вряд ли станет системной проблемой, способной серьёзно повлиять на логистические цепочки.