«Ракетный кулак Тегерана»: Иран может ударить по Украине прямо со своей территории

Иран располагает баллистическими ракетами, которыми может достать до Украины прямо со своей территории. Об этом пишет издание Defense Express, анализируя угрозы Тегерана и его военный арсенал.

По оценке издания, дальность ракет Ghadr, Emad и Sejjil доходит до 2000 км. Самой дальнобойной названа Khorramshahr — она уже показала способность лететь примерно на 4000 км во время ударов по Израилю.

Перехватить такие цели могут в основном комплексы ПРО THAAD и Arrow, но их у Украины нет. Возможности же Patriot против подобных ракет ограничены.

При этом за минувший год иранские запасы ракет средней дальности заметно уменьшились. Часть их была израсходована при ударах по Израилю, ещё часть уничтожена вместе с пусковыми площадками, складами и производственными объектами.

Незадолго до этого военный эксперт Юрий Кнутов допустил, что Иран может ударить ракетами по Украине. Поводом он назвал недавнее нападение украинских сил на иранское судно в Каспийском море, где погиб моряк. По словам аналитика, с точки зрения международного права у Тегерана есть все основания расценить произошедшее как нападение и ответить.