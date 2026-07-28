Аракчи обратился к Киеву с требованием возместить убытки за удар по судну Ирана

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в разговоре с врио главы МИД Украины Андреем Сибигой подчеркнул, что украинская сторона обязана возместить все финансовые потери, возникшие вследствие нанесённого ею удара по иранскому торговому судну.

«Иран не стремится к эскалации, но ясно дал понять, что любое нападение на наших граждан или интересы неприемлемо. Убытки должны быть возмещены», — написал Аракчи в соцсети Х.

По словам иранского министра, Сибига утверждает, что удар по иранскому кораблю был совершён случайно, а также подчёркивает, что украинская сторона не намерена допускать обострения ситуации.