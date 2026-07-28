Аракчи обратился к Киеву с требованием возместить убытки за удар по судну Ирана
Аббас Аракчи. Обложка © Life.ru
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в разговоре с врио главы МИД Украины Андреем Сибигой подчеркнул, что украинская сторона обязана возместить все финансовые потери, возникшие вследствие нанесённого ею удара по иранскому торговому судну.
«Иран не стремится к эскалации, но ясно дал понять, что любое нападение на наших граждан или интересы неприемлемо. Убытки должны быть возмещены», — написал Аракчи в соцсети Х.
По словам иранского министра, Сибига утверждает, что удар по иранскому кораблю был совершён случайно, а также подчёркивает, что украинская сторона не намерена допускать обострения ситуации.
Ранее Андрей Сибига провел телефонные переговоры с Аббасом Аракчи. Поводом для беседы стали недавние угрозы со стороны Тегерана. Сибига сообщил, что в ходе «откровенного разговора» заверил иранскую сторону в отсутствии у Киева намерений атаковать гражданские объекты или мирных жителей. Напомним, Иран пообещал Киеву ответные меры за атаку на торговое судно в Каспийском море. Во внешнеполитическом ведомстве республики квалифицировали случившееся как враждебный акт и заявили, что гибель моряка не останется без последствий. Тем временем Владимир Зеленский, комментируя инцидент, заявил, что действия Ирана и КНДР угрожают безопасности Украины, и призвал не допустить дальнейшего обострения ситуации и появления нового направления противостояния.
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