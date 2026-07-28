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Регион
28 июля, 18:26

Киев атакой на судно Ирана расширяет географию террора, заявила Захарова

Обложка © Telegram / МИД России

Обложка © Telegram / МИД России

Атака Украины на иранское судно в Каспийском море является актом агрессии и попыткой расширить географию террора. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Совершённая киевским режимом атака на иранское коммерческое судно, шедшее из Астрахани с гражданским грузом, является актом агрессии, попирающим нормы международного права. Подобные преступные действия свидетельствуют о несомненном стремлении киевского режима к расширению географии террористического охвата», — подчеркнула дипломат.

Она добавила, что нападения на гражданские корабли создают явную угрозу региональной безопасности всех прикаспийских государств. Представитель МИД РФ особо отметила, что акватория Каспия должна оставаться зоной мира, добрососедства и сотрудничества, свободной от любых военных инцидентов.

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Напомним, Иран пообещал Киеву ответные меры за атаку на торговое судно в Каспийском море. Во внешнеполитическом ведомстве республики квалифицировали случившееся как враждебный акт и заявили, что гибель моряка не останется без последствий. Тем временем Владимир Зеленский, комментируя инцидент, заявил, что действия Ирана и КНДР угрожают безопасности Украины, и призвал не допустить дальнейшего обострения ситуации и появления нового направления противостояния.

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Юлия Сафиулина
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