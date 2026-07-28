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28 июля, 13:07

«Перешёл все границы»: В Европе допустили прямой военный ответ Ирана Киеву

TAC: Иран готов нанести прямой удар по Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vikhesse_photography

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vikhesse_photography

Иран может рассмотреть возможность военного ответа Украине после удара по торговому судну в Каспийском море. Такое мнение в интервью The American Conservativ высказала эксперт по Ирану из Европейского совета по международным отношениям Элли Геранмайе.

«Киев просто перешёл все границы, и нет сомнений, что новое иранское руководство, которое гораздо более склонно к риску, ответит Украине напрямую», — сказала она.

Она обратила внимание, что атака произошла незадолго до визита главы украинского режима Владимира Зеленского в Белый дом. По её мнению, этот шаг мог быть рассчитан на то, чтобы укрепить позиции Киева перед встречей с президентом США Дональдом Трампом.

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Ранее Владимир Зеленский высказался об инциденте с иранским судном в Каспийском море. Он заявил, что действия Ирана и КНДР представляют угрозу для безопасности Украины. Необходимо не допустить дальнейшего обострения ситуации и появления нового направления противостояния.

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Милена Скрипальщикова
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