«Перешёл все границы»: В Европе допустили прямой военный ответ Ирана Киеву

Иран может рассмотреть возможность военного ответа Украине после удара по торговому судну в Каспийском море. Такое мнение в интервью The American Conservativ высказала эксперт по Ирану из Европейского совета по международным отношениям Элли Геранмайе.

«Киев просто перешёл все границы, и нет сомнений, что новое иранское руководство, которое гораздо более склонно к риску, ответит Украине напрямую», — сказала она.

Она обратила внимание, что атака произошла незадолго до визита главы украинского режима Владимира Зеленского в Белый дом. По её мнению, этот шаг мог быть рассчитан на то, чтобы укрепить позиции Киева перед встречей с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее Владимир Зеленский высказался об инциденте с иранским судном в Каспийском море. Он заявил, что действия Ирана и КНДР представляют угрозу для безопасности Украины. Необходимо не допустить дальнейшего обострения ситуации и появления нового направления противостояния.