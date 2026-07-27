Зеленский заговорил о втором фронте после удара ВСУ по иранскому судну

Владимир Зеленский в интервью телеканалу Sky News прокомментировал инцидент с иранским судном в Каспийском море, назвав действия Тегерана и Пхеньяна прямой угрозой безопасности Украины. Экс-комик подчеркнул необходимость предотвращения эскалации и открытия «нового фронта», однако призвал украинское общество и союзников сохранять готовность к любому развитию событий.

«Мы должны сделать всё возможное, чтобы ни при каких обстоятельствах не допустить открытия нового фронта <…>. Но мы должны быть готовы ко всему», — сказал Зеленский.

Он также обвинил Иран и КНДР в том, что они «уже атаковали» Украину.

Ранее глава комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Ибрагим Азизи заявил, что Иран не оставит без ответа атаку Украины на торговое судно в Каспийском море, подчеркнув, что любое нападение на страну всегда обходится дорого, и это хорошо известно США и Израилю. Он также предупредил, что Украина вскоре может понять, что Тегеран не оставляет безнаказанными ни одни действия, и список просчитавшихся продолжает расти.