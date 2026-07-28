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28 июля, 18:20

Украинский МИД дал заднюю: Сибига провёл оправдательный разговор с Ираном

Сибига позвонил главе МИД Ирана, чтобы объяснить позицию Украины по судам

Обложка © ТАСС / IMAGO/Saari Sildos

Обложка © ТАСС / IMAGO/Saari Sildos

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонные переговоры со своим иранским коллегой Аббасом Аракчи. Поводом для беседы стали недавние угрозы со стороны Тегерана. В своём аккаунте в соцсети X Сибига сообщил, что в ходе «откровенного разговора» заверил иранскую сторону в отсутствии у Киева намерений атаковать гражданские объекты или мирных жителей.

Глава украинского МИД подчеркнул, что все действия Украины носят исключительно оборонительный характер и направлены якобы на противостояние российской агрессии, а инциденты с иранским судном и гибелью гражданина Ирана не были преднамеренными.

«Я подчеркнул, что наша цель — избежать ненужной эскалации», — написал Сибига.

СНБО пришлось успокаивать украинцев после слухов об ударе Ирана
СНБО пришлось успокаивать украинцев после слухов об ударе Ирана

Ранее украинское издание Insider.ua сообщило, что Тегеран якобы готовит ракетный удар по Украине. По его версии, в течение двух суток могут быть выпущены три баллистические ракеты, однако возможные цели не назывались. Официального подтверждения этим данным не поступало, а иранские власти о подготовке подобной операции не объявляли.

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Наталья Демьянова
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