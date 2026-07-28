Украинский МИД дал заднюю: Сибига провёл оправдательный разговор с Ираном

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонные переговоры со своим иранским коллегой Аббасом Аракчи. Поводом для беседы стали недавние угрозы со стороны Тегерана. В своём аккаунте в соцсети X Сибига сообщил, что в ходе «откровенного разговора» заверил иранскую сторону в отсутствии у Киева намерений атаковать гражданские объекты или мирных жителей.

Глава украинского МИД подчеркнул, что все действия Украины носят исключительно оборонительный характер и направлены якобы на противостояние российской агрессии, а инциденты с иранским судном и гибелью гражданина Ирана не были преднамеренными.

«Я подчеркнул, что наша цель — избежать ненужной эскалации», — написал Сибига.

Ранее украинское издание Insider.ua сообщило, что Тегеран якобы готовит ракетный удар по Украине. По его версии, в течение двух суток могут быть выпущены три баллистические ракеты, однако возможные цели не назывались. Официального подтверждения этим данным не поступало, а иранские власти о подготовке подобной операции не объявляли.