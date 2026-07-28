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28 июля, 14:31

СНБО пришлось успокаивать украинцев после слухов об ударе Ирана

В СНБО заявили об отсутствии данных о подготовке удара Ирана по Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ryzhkov Oleksandr

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ryzhkov Oleksandr

Официальных подтверждений того, что Иран собирается ударить ракетами по Украине, пока нет. Об этом заявил глава Центра противодействия дезинформации и офицер украинских Сил обороны Андрей Коваленко в своём телеграм-канале, пытаясь успокоить общественность.

В своём сообщении он подчеркнул, что спецслужбы не фиксируют документальных свидетельств подготовки атаки, однако обратил внимание на то, что технический потенциал Тегерана позволяет нанести такой удар при наличии политического решения.

«Отдельно добавлю во избежание манипуляций: официальных данных (именно официальных) о подготовке такого удара пока нет. Но оружие у Ирана для таких действий потенциально есть», – написал он.

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Напомним, ранее украинское издание Insider.ua сообщило, что Тегеран якобы готовит ракетный удар по Украине. По его версии, в течение двух суток могут быть выпущены три баллистические ракеты, однако возможные цели не назывались. Официального подтверждения этим данным не поступало, а иранские власти о подготовке подобной операции не объявляли.

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Вероника Бакумченко
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