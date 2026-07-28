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Регион
28 июля, 13:19

На Украине испугались иранского удара

Insider.ua: Иран может выпустить три баллистические ракеты по Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alones

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alones

Иран якобы готовится нанести ракетный удар по территории Украины. Об этом сообщило украинское издание Insider.ua.

По его данным, Тегеран может в течение двух суток запустить три баллистические ракеты. Возможные цели в публикации не называются. Официального подтверждения этой информации пока не поступало. Иранские власти также не объявляли о подготовке такой операции.

Предполагаемой причиной возможного удара называют недавнюю атаку на иранское судно в Каспийском море. В результате взрыва погиб один моряк, ещё один член экипажа получил ранения. Тегеран возложил ответственность за произошедшее на Киев и пообещал принять ответные меры. Однако каким именно может быть ответ, власти республики не уточняли.

«Ракетный кулак Тегерана»: Иран может ударить по Украине прямо со своей территории
«Ракетный кулак Тегерана»: Иран может ударить по Украине прямо со своей территории

Иран пригрозил Украине последствиями после атаки на своё судно в Каспийском море. В МИД республики назвали произошедшее враждебным актом и подчеркнули, что гибель моряка не останется без ответа.

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Полина Никифорова
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