На Украине испугались иранского удара

Иран якобы готовится нанести ракетный удар по территории Украины. Об этом сообщило украинское издание Insider.ua.

По его данным, Тегеран может в течение двух суток запустить три баллистические ракеты. Возможные цели в публикации не называются. Официального подтверждения этой информации пока не поступало. Иранские власти также не объявляли о подготовке такой операции.

Предполагаемой причиной возможного удара называют недавнюю атаку на иранское судно в Каспийском море. В результате взрыва погиб один моряк, ещё один член экипажа получил ранения. Тегеран возложил ответственность за произошедшее на Киев и пообещал принять ответные меры. Однако каким именно может быть ответ, власти республики не уточняли.

Иран пригрозил Украине последствиями после атаки на своё судно в Каспийском море. В МИД республики назвали произошедшее враждебным актом и подчеркнули, что гибель моряка не останется без ответа.