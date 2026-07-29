The New York Times: Иран рассматривал удар по порту Украины

Иран рассматривал возможность нанесения удара по морскому порту на Украине в ответ на атаку на своё судно в Каспийском море. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

По данным издания, речь шла о символическом ударе ракетой небольшой мощности. Источники утверждают, что он не должен был нанести значительного ущерба.

Как отмечает газета, отказаться от этого сценария удалось после переговоров, которые помогли снизить напряжённость между сторонами.

По информации The New York Times, в Иране допускали, что такой шаг мог бы способствовать завершению конфликта между странами. В то же время западные чиновники, на которых ссылается издание, считают, что подобный удар привёл бы к дальнейшей эскалации.

Напомним, ранее МИД Ирана заявил, что украинские военные атаковали торговое судно в акватории Каспийского моря. По данным ведомства, в результате взрыва на борту погиб один моряк, ещё один получил ранения. Тегеран назвал произошедшее актом агрессии и нарушением международного права, подчеркнув, что оставляет за собой право на ответные меры.