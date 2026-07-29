Иран потребовал от киевских властей материальной компенсации за атакованное украинским дроном судно в Каспийском море, однако выплата стала бы унижением для США. Такое мнение высказал военный эксперт, историк сил ПВО Юрий Кнутов.

По его словам, удар по иранскому кораблю был нанесён преднамеренно, а заявления главы МИД Украины о случайности — откровенная ложь. Целью провокации стало желание продемонстрировать Дональду Трампу, что именно Украина является единственной европейской страной, поддерживающей Америку в ближневосточном конфликте, пока остальные испугались.

Эксперт подчеркнул, что в Тегеране это прекрасно понимают и воспринимают ответ на атаку как вопрос чести. Остаётся два варианта: получить компенсацию либо нанести ракетный удар, скорее всего, по Одессе как наиболее медийному порту.

В разговоре с сайтом MK.ru Кнутов напомнил, что Иран располагает ракетами «Хорремшехр-4» с дальностью полёта 4000 километров, способными достичь целей на украинской территории. По его оценке, для нанесения удара Тегерану хватит трёх ракет: точность у них невысока, но велика вероятность, что одна из трёх достигнет цели.

При этом эксперт убеждён, что Киев компенсацию не выплатит. Подобный шаг стал бы не просто скандалом, а пощёчиной Трампу, после которой американцы перестали бы разговаривать с Зеленским. Экс-комик ранее настойчиво убеждал Вашингтон в готовности воевать с Ираном и уже отправил подразделения беспилотных систем на Ближний Восток, что дало Тегерану основания считать Киев враждебным государством. В сложившейся ситуации Зеленскому остаётся лишь ждать ракетного удара.