Ормузский цугцванг: Морская артерия оказалась главным оружием Ирана в войне с США

Иран перехватил стратегическую инициативу в Ормузском проливе, поставив американских военных в безвыходное положение. Такую оценку приводит китайское издание Sohu.

По данным из КНР, 26 июля ВМС стражей исламской революции объявили о перехвате шести кораблей в проливе за сутки. Иранская сторона действовала предельно жёстко: на попытки американцев насильственно изменить курс судов последовало прямое предупреждение о применении силы. Военным США пришлось отступить.

Аналитики Sohu выделяют три ключевых тезиса. Первый: Тегеран использует море как инструмент давления на сушу. Контролируя 240 тысяч квадратных километров акватории и пролив, через который идёт 30 процентов мировой нефти, иранцы выдвинули простую логику — вы бомбите берег, я блокирую море, и тогда станет ясно, кто первым не выдержит обвала цен.

Второй тезис касается унизительного положения американских военных. В тот же день, когда Иран перехватил суда, президент Штатов Дональд Трамп приказал приостановить воздушные удары на 13 суток. Причина, по мнению авторов, очевидна: после двух недель бомбардировок контратаки Тегерана не ослабли, а стали жёстче, Пентагон признал ранения почти сотни военнослужащих, и продолжение операции грозило ещё более серьёзными потерями.

Китайские обозреватели резюмируют: пауза в ударах — это попытка найти достойный выход из ситуации, когда продолжать бомбить уже нельзя. По сути, это поиск шага вниз для спасения лица.

Третий тезис касается глобальных последствий. Отчёт Huatai Securities фиксирует резкий рост нефтяных цен, а Goldman Sachs предупредил: при затяжной блокировке пролива Brent может достичь 120 долларов за баррель. Для Китая, Японии и Южной Кореи, сильно зависящих от ближневосточной нефти, это означает колоссальное давление на энергобаланс.

Ормузский пролив стал полем, где США проиграли стратегическую инициативу. Тегеран не дрогнул под бомбами и перешёл в наступление на море, а Трампу приходится выбирать между эскалацией и унизительной паузой, фиксирующей поражение американской военной машины, говорится в материале, перевод которого предоставило РИА «ФедералПресс».

Напомним, что сегодня утром Корпус стражей исламской революции осуществил перехват ещё трёх нефтяных танкеров в Ормузском проливе. По сообщению иранской государственной телерадиокомпании, экипажи судов следовали небезопасным и незаконным маршрутом, игнорируя предупреждения, после чего военные остановили их движение.