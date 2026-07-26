Ормуз пока без сюрпризов: Иран и Оман нашли общий язык, но пролив не открывает новую главу

Иран подтвердил продвижение в переговорах с Оманом по вопросу судоходства через Ормузский пролив. При этом действующий режим движения по стратегически важному маршруту пока остаётся без изменений. О достигнутом прогрессе в диалоге с Оманом сообщили в Министерстве иностранных дел Ирана.

Переговоры между сторонами оказались полезными и позволили продвинуться в обсуждении вопросов, связанных с судоходством в Ормузском проливе. Соответствующее заявление сделал официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Вместе с тем в Тегеране подчеркнули, что на данный момент никаких изменений в организации движения судов через Ормузский пролив не произошло.

Ранее сообщалось о пожаре на торговом судне Британии у побережья Омана. Инцидент произошёл примерно в восьми морских милях к северо-западу от населённого пункта Кумзар. Что именно стало причиной пожара, пока не установлено.